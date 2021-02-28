شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: زملكاويتى لا تمنعنى من القتال فى الملعب.. والنحاس مدرب هادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، إنه ينتمى لنادى الزمالك، إلا أنه رغم ذلك لا يمكن أن يعتذر عن اللعب أمام الأبيض فى أى لقاء أو يتأثر مستواه بالانتماء للزمالك، قائلا: "هذا عملى وأنا لاعب محترف لازم ألعب بنفس المستوى أمام كل الفرق".

وأضاف صلاح، فى تصريحات لقناة الزمالك، إن عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، مدرب كبير وهادئ، لافتا إلى أنه لم يتأثر بنتائج المقاولون السيئة مؤخرا، وقال: "بعد أى هزيمة لا يتحدث معنا النحاس، ويسمح لنا بالرحيل وفى اليوم التالى يتحدث معنا لتصحيح الأخطاء قبل المباراة المقبلة".

وعلى صعيد مختلف، جاءت المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة سلبية قبل مواجهة الزمالك المقرر لها غدٍ الاثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وتجرى الأندية مسحات بشكل مستمر قبل خوض أى مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

ويمر فريق وادى دجله تحت قيادة مديره الفني التشيلي ماريو سالاس بسلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية، حيث يتذيل الفريق الدجلاوي ترتيب جدول الدووري المصري برصيد 7 نقاط.

كان الاتحاد السكندرى خطف فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وافتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.