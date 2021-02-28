مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 / 2 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 28 / 2 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة أسوان والبنك الأهلى على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ومباراة الأهلى وطلائع الجيش على ستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة أسوان والبنك الأهلى

تقام مباراة أسوان والبنك الأهلى في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سوهاج بثلاثية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر بكأس مصر وهى نفس النتيجة التي حققها أسوان في أخر ظهور له بالدوري على حساب الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

فيما خسر البنك الأهلى من مصر المقاصة بهدف دون رد في أخر ظهور له بالدوري ليتم الاستعانة بخالد جلال مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد يوسف الذى رحل عن منصبه لاسيما أن البنك الاهلى ودع أيضاً بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة واضعاً نُصب أعينه ضرورة الفوز من أجل العودة للأنتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني أن الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلي منذ شهور قليلة في نهائي كأس مصر قبل أن يحسم الأهلي اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية لمنع مهاجمى الأهلى من الوصول لشباك الطلائع، ويعول بسيونى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لخطف الانتصار.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.