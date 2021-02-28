شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: باهر لا يعاني من إصابات.. وأطالب اتحاد الكرة بالعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، أن باهر المحمدي لا يعاني من إصابة مزمنة، موضحا أنه لا يعلم مصدر هذه الشائعة، لكنه لاحظ انتشارها بعد تكذيب النادي لفكرة انتقال اللاعب للأهلي، قائلا: "اللي طلع الإشاعة قالها بعدما كذبنا انتقاله للأهلي، وكأن في رسالة يراد ترويجها بأن باهر إن لم يلعب لناد معين لن يلعب كرة قدم".

وأضاف وحيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس2: "الإسماعيلي يتحسن على صعيد الأداء وهذا نتيجة جهد وعمل كبيرين، لذلك ستأتي النتائج، الفريق يعسكر حاليا في العين السخنة والكابتن عماد سليمان عقد جلسات منفردة مع بعض اللاعبين والنتائج ستأتي لاحقا".

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن طبيب الفريق رفض اشراك أي لاعب في التدريبات إلا بعد اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.

وانتقد وحيد جدول مباريات الدوري المصري وتداخل الأسابيع في بعضها قائلا: "كل يوم تتم مفاجأتنا بتغييرات في مواعيد المباريات، وأطالب لجنة المسابقات في اللجنة الثلاثية بالعدالة في توزيع جدول الدوري وعدم ترتيب المباريات وتغييرها بما يتوافق مع ناد واحد لمجرد مشاركته في بطولة أفريقية".

في سياق متصل، كشف باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي أن تركيزه منصب حاليًا على مصلحة فريقه في البطولات التي يشارك فيها فريقه وتحسين مركز فريقه في العودة لمستواه في بطولة الدوري الممتاز، ولا ألتفت للعروض، وكل تركيزي مع فريقي والشفاء من الإصابة التي لحقت بي سريعًا.

وقال باهر، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: أواصل تدريباتي العلاجية للشفاء من إصابة الركبة، ولا ألتفت لأي أمور أخرى بعيدًا عن الفريق وعقدي مستمر مع الدراويش.