شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى تونسى: مباراة الزمالك والترجى بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف حاتم قزبار، الناقد الرياضى التونسى، أن مباراة الزمالك والترجى المقبلة فى الجولة الثالثة بدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ستقام بدون جمهور نظرا للإجراءات الطبية المتبعة فى تونس للقضاء على فيروس كورونا المستجد.
وقال قزبار، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، إن الترجى استقدم عدة صفقات جديدة هذا الموسم ستصنع الفارق مع بطل تونس على رأسها التعاقد مع مهاجم غانى بجانب عودة انيس البدرى، مضيفا أن الزمالك معروف بجانب انه يعتمد على بعض اللاعبين مثل بن شرقى وفرجانى ساسى مبديا اندهاشه من عدم وجود حمزة المثلوثى فى تشكيلة الأبيض الأساسية.
على صعيد مختلف، جاءت المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة سلبية قبل مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الاثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.
تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وتجرى الأندية مسحات بشكل مستمر قبل خوض أى مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.
ويمر فريق وادي دجله تحت قيادة مديره الفني التشيلي ماريو سالاس بسلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية، حيث يتذيل الفريق الدجلاوي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط.
كان الاتحاد السكندرى قد خطف فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.
افتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.