شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى تونسى: مباراة الزمالك والترجى بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حاتم قزبار، الناقد الرياضى التونسى، أن مباراة الزمالك والترجى المقبلة فى الجولة الثالثة بدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ستقام بدون جمهور نظرا للإجراءات الطبية المتبعة فى تونس للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال قزبار، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، إن الترجى استقدم عدة صفقات جديدة هذا الموسم ستصنع الفارق مع بطل تونس على رأسها التعاقد مع مهاجم غانى بجانب عودة انيس البدرى، مضيفا أن الزمالك معروف بجانب انه يعتمد على بعض اللاعبين مثل بن شرقى وفرجانى ساسى مبديا اندهاشه من عدم وجود حمزة المثلوثى فى تشكيلة الأبيض الأساسية.