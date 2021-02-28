شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: جنش يهدد بقاء أبو جبل بالمنتخب.. ومنافسة بين الهاني ورضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر، أن حسام البدرى، المدير الفني، استقر على حراس مرمى المنتخب في معسكر مارس المقبل استعدادا لمباراتى منتخب كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "انفراد على مسئوليتى، حسام البدرى حدد اختياراته في حراسة المرمى، وهى كالتالى محمد الشناوى حجز مكانه رقم واحد بدون منازع، وأبو جبل في المركز الثانى، ولكن حال مشاركة جنش في المباريات المقبلة، وظهوره بشكل كويس يهدد انضمام أبو جبل للمنتخب؛ لأن أيمن طاهر يرفض ضم لاعب لا يشارك في المباريات، وفى هذه الحالة سيدخل جنش بدلا من أبو جبل في قائمة المنتخب".

وأضاف سيف زاهر: الحارس رقم 3 سيكون من نصيب الهانى سليمان، حارس سموحة، الذى يتفوق حتى الآن بشوية على عمر رضوان، حارس نادى أسوان، الذى يقدم مستويات كبيرة جدا مع تماسيح النيل، ووضع البدرى حارسين تحسبا لحدوث أي شيء مثلا زى كورونا، وهما محمد بسام حارس طلائع الجيش وعامر عامر حارس سيراميكا".

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، بدء معسكر الفراعنة 20 مارس بدلا من 22 وانضمام اللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون تباعا يومي 21 و22 مارس فى إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و29 مارس فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.