بكار: أنافس محمد هاني على مركز الظهير الأيمن لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا، عن تمنياته بالانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل تحت قيادة المدير الفني حسام بدري.

وقال بكار في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أقدم ما لدى مع فريق سيراميكا وانتظر الحصول على فرصة مع حسام البدري، وانافس محمد هاني على مركز الظهير الأيمن في منتخب مصر".

وأضاف:" الدوري هذا الموسم صعب جدا وجميع الفرق تقدم مستويات جيدة ، وعامر عامر من الحراس المظلومين إعلاميًا".

وأوضح، أن فريق سيراميكا كليوباترا يُهدر 11 فرصة محققة في كل مباراة، مؤكدًا أن المجموعة الحالية بها العديد من العناصر المميزة في كل المراكز.

وأتم تصريحاته:" فريق بيراميدز يملك الكثير من النجوم ويمكنهم التواجد في مكان أفضل في جدول الدوري ، والإدارة الحالية سبب تراجع نتائج الفريق".