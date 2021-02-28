علي أبو جريشة: لماذا لا نواجه الأهلي في الإسماعيلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، أنه لا توجد عداوة حاليا مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن العلاقة حاليا تمر بظروف جيدة مع القلعة الحمراء.

وقال أبو جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لا توجد عداوة مع الأهلي، ولماذا لانلعب مواجهة الأهلي في الإسماعيلية؟".

وأضاف:" الجمهور يساند الفريق رغم النتائج السلبية في الفترة الأخيرة وحاصة بعدما شاهد تحسن الأداء مؤخرًا".

وتابع:" نواجه العديد من الغيابات وننتظر عودة المصابين والفريق حاليا في معسكر مغلق للم الشمل، وخوض 4 مباريات في 11 يومًا أثر على بعض اللاعبين".

وأتم تصريحاته:" أي نادي في الموسم الجديد يبحث عن الأفضل والإسماعيلي فريق كبير وليس لدينا متسع من الوقت".