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نشرة السبت.. ثنائية مصطفى محمد أمام إيرزوروم سبور.. وقائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 27 فبراير 2021.

البنا يدير مباراة الأهلي والطلائع تحكيميًا.. وفرحان للـ"VAR"

طبيب سيراميكا: أحمد ياسر ريان جاهز للقاء الزمالك بعد إجراء عملية جراحية

بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يفوز على ليدز

الأهلي بطلاً لكأس مصر للسلة للسيدات بفوز مثير على سبورتنج

مصطفى محمد يفسر احتفال السهم.. ويؤكد: الفوز أهم من تسجيلي للأهداف

يزيح من وصافة الليجا مؤقتا بتجاوز إشبيلية

مران الزمالك.. إراحة زيزو.. وجلسة لقاسم وعبدالحليم

مصطفى محمد يحتاج 7 دقائق لتأمين صدارة جالاتا سراي بهدفين أمام إيرزوروم سبور

عودة ورقة هجومية.. تعرف على قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

منافس الزمالك.. الترجي يتخطى مستقبل سليمان بثنائية في الدوري التونسي

سيتي يواصل انتصاراته في طريقه للقب "بريميرليج" أمام وست هام

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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