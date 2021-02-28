نشرة السبت.. ثنائية مصطفى محمد أمام إيرزوروم سبور.. وقائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منافس الزمالك.. الترجي يتخطى مستقبل سليمان بثنائية في الدوري التونسي

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 27 فبراير 2021.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية