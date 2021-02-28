الإسماعيلي: أموال الأندية وراء تراجعنا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن الوضع الذي يمر به الفريق الآن بسبب الأموال التي تضخها الأندية في السنوات الأخيرة.

وأضاف متحدث الإسماعيلي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" مساء السبت :"الغني من يستطيع دفع الأموال، والإسماعيلي يقوم بتصعيد الناشئين في آخر سنتين".

وتابع :"في الموسم الحالي تم تصعيد سبعة لاعبين للفريق الأول، فريق بيراميدز على سبيل المثال ميزانية الفريق تصل لمليار جنيه عكس فريق الإسماعيلي ميزانيته من 90 مليون لـ110 مليون".

وأنهى :"الاحتراف في مصري زائف، وطالبت اتحاد الكرة المصري بوضع حدود".

ويعاني الإسماعيلي على مستوى النتائج خلال هذا الموسم حيث لم يحقق الفريق الأصفر الفوز سوى مباراة واحدة كانت أمام أسوان بهدفين دون رد.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط، حيث ينتظر الفريق الأصفر مباراة قوية في العاشر من مارس المقبل بمواجهة الأهلي في قمة الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري المصري.