بيراميدز يعلن تعيين ميدو مستشارًا فنيًا ومتحدثَا رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي بيراميدز، تعيين أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لأندية الزمالك، الإسماعيلي ووادي دجلة، مستشارًا فنيًا للفريق.

ووفقًا لبيان رسمي نشره نادي بيراميدز، فإنه تم الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني للنادي، بحسب ما ذكره ممدوح عيد الرئيس التنفيذي.

وأوضح عيد أن اختيار ميدو للمهمة جاء في ظل الخبرات التي يتمتع بها كلاعب ومدرب في السنوات الماضية.

واختتم بيراميدز بيانه بالإشارة إلى أن ميدو سيصبح القائم بأعمال المتحدث الرسمي للنادي إلى جانب مهامه الفنية المتعلقة بالمنصب الأول.