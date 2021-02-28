ياسر ريان: أحمد يمتلك جينات الأهلي ولا يخشى الضغوط.. وأتمنى احترافه مثل مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ياسر ريان لاعب الأهلي الأسبق ووالد أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بأن نجله لا يخشى الضغوط، قائلًا أنه سيتمكن من العودة مجددًا أمام الزمالك في الدوري.

وقال ياسر ريان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "نجلي أحمد مصاب منذ 3 أسابيع أو أكثر لكنه لعب رغم إصابته، لأن المدير الفني أخبره بأنه بحاجة لخدماته، لكن في المباراة الأخيرة تعرض للإصابة في نفس الموضع واشتد عليه الألم."

وتابع :"أحمد لاعب لديه طموح كبير ويأمل أن يصل لأكثر من 100 هدف في مسيرته ويعود من جديد للأهلي، وسيكون جاهزًا من أجل اللعب في مباراة سيراميكا ضد الزمالك."

وردًا على تبرير البعض رحيله عن الأهلي بأنه خوف من الضغوط، قال: "هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، فأحمد يمتلك جينات الأهلي ولا يخشي الضغوط، وسجل هدف للمنتخب الأولمبي أمام غانا بحضور جماهيري كبير، لكن هو كان يبحث عن المشاركة."

وأضاف: "أحمد كان يعود من تدريب النادي الأهلي وهو غير سعيد لعدم وجود دور له.. وإدارة الأهلي حققت رغبته في الانتقال لفريق يضمن له المشاركة، ونتمنى يومًا ما أن يعود للأهلي ويحصل على فرصة الاحتراف مثل مصطفى محمد".