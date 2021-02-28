محمد إبراهيم: أتمنى أن يصل صالح جمعة للمكانة التي يستحقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، إن مشروع نادي سيراميكا كليوباترا شجعه على الانضمام للفريق وخوض التجربة معه، لافتا أنه فضل سيراميكا كليوباترا رغم أنه عرضه المادي لم يكن الأعلى وسط العروض التي وصله.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" اقتنعت بطموح إدارة سيراميكا ورغبتهم في التواجد في المقدمة جعلني أقبل بالعرض".

وتابع:" المفاوضات مع سيراميكا لم تستغرق 24 ساعة وكل الامكانيات موجودة لتألق اللاعبين، ووصلنا لمرحلة إن جميع الفرق تعمل لنا حساب حين تواجهنا ".

وأكمل:" صالح جمعة موهبة كبيرة وملتزم بشكل كبير مع الفريق والجميع يحبه ، وأتمنى أن يصل صالح للمكانة التي يستحقها قريبا ويصبح إضافة لسيراميكا".

وأتم :" مصطفى محمد المحترف في جالاتا سراي لاعب كبير منذ أن كان صغير في فريق الزمالك وأتمنى أن يستمر وعنده أكثر من ذلك".