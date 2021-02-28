البنا يدير مباراة الأهلي والطلائع تحكيميًا.. وفرحان للـ"VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي حكم الساحة محمود البناء إدارة مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش التي تقام مساء الأحد ضمن الجولة الـ14 من دوري we المصري.

وكشف اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش ويتكون من؛ محمود البنا حكمًا للساحة، والثنائي المساعد هاني عبدالفتاح، رضا جبر، وعباس حسن حكمًا رابعًا.

ويتولى محمد حكم الفيديو وائل فرحان، مع وجود مساعد حكم فيديو مصطفى عثمان.

ويعود الأهلي إلى الدوري بعد غايب دام أكثر من شهر حيث لعب أخر مباراة في المسابقة 26 يناير الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري لكنه لعب 3 مباريات أقل من الزمالك المتصدر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14.