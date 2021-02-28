طبيب سيراميكا: أحمد ياسر ريان جاهز للقاء الزمالك بعد إجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، إن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق ، أجرى عملية جراحية اليوم، لتثبيت كسر في العظمة الزورقية لليد اليسرى.

وأضاف رضوان أن ريان سوف يخضع لراحة سلبية لمدة أسبوع، وبعدها سيتم تثبيت يده من خلال جبس وقائي أو دعامة، ويشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأوضح، أن مهاجم سيراميكا سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الزمالك، الذي سيقام في الحادي عشر من شهر مارس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقاد أحمد ياسر ريان فريقه سيراميكا كليوباترا للتعادل مع المصري أمس الجمعة بهدفين لكل فريق.