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برشلونة يحسم مواجهة القمّة أمام إشبيلية بثنائية نظيفة

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المنامة - ياسر ابراهيم - عاد بثلاث نقاط ثمينة من أرض مضيفه إشبيلية، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، السبت، في أبرز مواجهات الجولة 25 من منافسات لكرة القدم "الليغا".

 
قدم برشلونة شوطا أول من الأفضل له هذا الموسم، سيطر خلاله على مجريات اللعب، ومارس ضغطا هجوميا أسفر عن هدف أحرزه الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 29 بتمريرة حاسمة من ليونيل .
 

وتابع الفريق الكتالوني أفضليته في الشوط الثاني واستطاع الوصول إلى مناطق خصمه في أكثر من مناسبة وسط استمرار عناصر إشبيلية في تقديم أداء باهت أدى إلى تلقيهم هدفا ثانيا عند الدقيقة 86 حمل توقيع ميسي.

 
وبات في رصيد برشلونة 53 نقطة وضعته في المركز الثاني مؤقتا، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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