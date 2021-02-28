الامارات | حمدان بن محمد يهنئ «أميرة» بالفوز

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يهنئ «أميرة» بالفوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تهنئة للخيل «أميرة» عقب فوز فريق «إف 3» بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ونشر سموه على حسابه في «إنستغرام» صورتين للخيل: الأولى صورة تجمعه مع الجواد الفائز باللقب، والثانية صورة «أميرة» مع الكأس، وعلق قائلاً: «عمل جيد أميرة».

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