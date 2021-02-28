الامارات | «السماوي» يعيش موسماً مميزاً.. وعلى بعد 12 نقطة لتحطيم رقم تاريخي

شكرا لقرائتكم خبر عن «السماوي» يعيش موسماً مميزاً.. وعلى بعد 12 نقطة لتحطيم رقم تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش فريق بني ياس حالياً أفضل فتراته في دوري الخليج العربي، بعد أن حافظ على نسق النتائج المميزة، وعقب تحقيقه فوزاً مهماً أول من أمس، في الجولة 18 على حساب عجمان 2-0، ليضرب عصافير عدة بحجر واحد، إذ بجانب تعزيز موقعه في المركز الثالث في ترتيب الدوري، فإن وصوله للنقطة 36 مكنته حالياً من الاقتراب من ثالث أفضل حصيلة من النقاط جمعها في موسم واحد في تاريخ مشاركاته، بينما أصبح على بعد 12 نقطة من تحطيم أفضل حصيلة تاريخية.

وكشفت إحصائية لـ«الإمارات اليوم» أن بني ياس في موسم 2010/‏‏‏2011 جمع 41 نقطة، وهي ثاني أكبر حصيلة له من النقاط في تاريخ مشاركاته، وتجلت في 12 انتصارات وخمسة تعادلات فيما خسر خمسة لقاءات، وسجل 38 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 24، وأنهى الموسم في المركز الثاني.

وكانت أفضل حصيلة من النقاط لـ«السماوي» في موسم 2012/‏‏‏2013، ووقتها حصل على 47 نقطة من 14 فوزاً، وخمسة تعادلات، في حين خسر في سبع جولات، وسجل لاعبوه 50 هدفاً واستقبل 37، وأنهى الموسم في المركز الرابع أيضاً، بينما ثالثا أفضل حصيلة في موسم 2018/‏‏‏2019، حينما حصل على 40 نقطة، من 11 فوزاً وسبعة تعادلات، وخسر في ثماني مناسبات وسجل 50 واستقبل 40 وأنهى السباق سادساً.

وستكون الفرصة مواتية أمام بني ياس في الموسم الجاري لتحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط بتاريخ الدوري، إذ إن الفريق يحتل حالياً المركز الثالث بـ36 نقطة، وتتبقى له ثماني مباريات أمام كلباء، النصر، العين، حتا، الشارقة، شباب الأهلي، الظفرة والوحدة، ويكفيه الانتصار في أربع مباريات لحصد 12 نقطة تمكنه من الوصول للنقطة 48 لكتابة تاريخ جديد، بينما يتوقع أن يحصد عدداً أكبر من النقاط، مع النقلة الكبيرة في النتائج التي تحققت تحت قيادة المدرب الروماني دانيال إيسلا، والأداء المذهل الذي يقدمه جميع اللاعبين. وقال مساعد مدرب بني ياس، سالم العرفي الذي حضر المؤتمر الصحافي نيابة عن الروماني إيسلا الموقوف: «الفريق حقق ثلاث نقاط مهمة في وقت صعب خصوصاً مع ضغط المباريات الذي يمر به، ونأمل أن نستمر على الطريق نفسه». وأضاف: «الفريق استغل الفرص التي حصل عليها أمام عجمان، ومن الجيد أننا حققنا الفوز بغض النظر عن الأداء».

أفضل حصيلة نقاط لبني ياس في تاريخه

- 2012/‏‏‏2013: 47 نقطة من 26 مباراة.

- 2011/2010: 41 نقطة من 22 مباراة.

- 2019/2018: 40 نقطة من 26 مباراة.

- 2020/‏‏‏2021: 36 نقطة من 18 مباراة «حتى الآن».

• 8 مباريات متبقية للسماوي أمام كلباء، النصر، العين، حتا، الشارقة، شباب الأهلي، الظفرة والوحدة.

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