الامارات | الرباط الصليبي يُنهي موسم ماجد سرور مع الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط الصليبي يُنهي موسم ماجد سرور مع الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الشارقة، على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، أن الفحوص الطبية، التي أُجريت أمس للاعب الفريق ماجد سرور، أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسيخضع خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية، سيغيب على أثرها عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم، علماً بأن ماجد كان قد تعرض للإصابة، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة، ضمن الجولة الـ18، وغادر الملعب بعد مرور 22 دقيقة فقط من انطلاقة المباراة.

ويشكل غياب ماجد سرور ضربة كبيرة للفريق، كونه من أهم العناصر المؤثرة في صفوفه، نظراً للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه منذ بداية الموسم الحالي، كما أن غياب ماجد سرور يشكل أيضاً ضربة قوية للمنتخب الوطني، خلال استحقاقاته المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2022، إذ يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب بالفترة الأخيرة.

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