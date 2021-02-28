الامارات | عبدالله العامري بطلاً للنسخة الـ 13 من كأس ولي عهد دبي للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله العامري بطلاً للنسخة الـ 13 من كأس ولي عهد دبي للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس عبدالله علي العامري، بلقب النسخة الـ13 لكأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 139 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم العامري اللقب على صهوة الجواد «أميرة» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، رغم أنه حلّ خامساً في المراحل الأولى والثانية والثالثة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سهيل الغيلاني، على صهوة الجواد «بيلان» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2)»، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس حمدان أحمد المرّي، على صهوة الجواد «شومان تي» المملوك إلى «إسطبلات إف 3».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدّر الفارس سالم محمد الكتبي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً بحلوله في المركز الأول على صهوة الجواد «الهامريا» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» مسجلاً زمناً قدره 1:20:59 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد، على صهوة الجواد «تسيكا لا ماغوري» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» مسجلاً زمناً قدره 1:21:03 ساعة، وحلّ ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني، على صهوة الجواد «بيلان» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2)» بزمن قدره 1:21:04 ساعة، وتبعه في المركز الرابع الفارس راشد سعيد ملهوف، على صهوة الجواد «واترليا» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» مسجلاً زمناً قدره 1:21:17 ساعة، وجاء الفارس عبدلله العامري، في المركز الخامس على صهوة الجواد «أميرة» المملوك إلى «إسطبلات إف 3» مسجلاً زمناً قدره 1:21:24 ساعة.

في المقابل، شهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات كبيرة في مراكز الصدارة، بعدما تقدم الفارس غيث عبدالواحد، من المركز الثاني إلى الأول مسجلاً زمناً قدره 1:12:24 ساعة، كما قفز الفارس سعيد حمود الخياري، من المركز الـ11 إلى الوصافة على صهوة الجواد «أزال دي نارثوكس» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» مسجلاً زمناً قدره 1:11:29 ساعة، وحافظ الفارس سهيل الغيلاني، على موقعه في المرتبة الثالثة بزمن قدره 1:12:27 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سالم محمد الكتبي، إلى المركز الرابع بزمن بلغ 1:12:45 ساعة، واستمر في المركز الخامس الفارس عبدالله العامري، بزمن قدره 1:12:32 ساعة.

وتمسك الفارس غيث عبدالواحد، بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما حلّ في المرتبة الأولى بزمن بلغ قدره 55:57 دقيقة، بينما تقدم الفارس سالم محمد الكتبي، من المركز الرابع إلى الوصافة بزمن قدره 55:42 دقيقة، بينما استمر الفارس سهيل الغيلاني، في المركز الثالث بزمن بلغ 56:04 دقيقة، وجاء الفارس سعيد خليفة سليمان، في المركز الرابع متقدماً من السادس على صهوة الجواد «جونيور بولفوريللو» المملوك إلى «إسطبلات جميرا» مسجلاً زمناً قدره 55:30 دقيقة، وحافظ الفارس عبدالله العامري، على المركز الخامس بزمن قدره 56:08 دقيقة.

العضب: المهرجان ناجح بكل المقاييس

قال مدير نادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب: «إن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يعدّ ناجحاً بكل المقاييس»، لافتاً إلى أن «السباقات الأربعة التي أقيمت خلال المهرجان شهدت التزاماً كبيراً من الإسطبلات والفرسان والفارسات المشاركين بالحدث».

وأوضح العضب في تصريحات صحافية أن «اللجنة المنظمة ركزت على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا) المستجد»، مشيراً إلى أن «إقامة المهرجان في الوقت الذي يتم فيه إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية حول العالم، تعدّ نجاحاً جديداً للدولة على المستوى الرياضي، بتنظيم أربعة سباقات شهدت مشاركة ما يقارب 500 فارس وفارسة».

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