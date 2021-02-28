الامارات | بوجاتشر بطلاً للنسخة الثالثة من «طواف الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشر بطلاً للنسخة الثالثة من «طواف الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج دراج فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشر، بطلاً للنسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، الذي أقيم على سبع مراحل لمسافة 1045 كلم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً محترفاً، واختتمت منافساته، أمس، بمنطقة كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، لينتزع فوزاً غالياً في إنجاز جديد للفريق الإماراتي، الذي توج العام الماضي بلقب طواف فرنسا العريق.

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من المرحلة السابعة والأخيرة من طواف الإمارات، وحيّا سموه كوكبة الدراجين المشاركين في الطواف عند مرورهم بقصر الحصن، أحد المعالم الرئيسة في أبوظبي التي مر بها الطواف. وحصد بوجاتشر لقب «طواف الإمارات» بعدما أنهى مراحل الطواف السبع في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 24 ساعة و29 ثانية، بفارق 35 ثانية عن دراج فريق إينيوس، البريطاني آدم ياتس، الذي أنهى الطواف في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث دراج فريق كويك ستيب البرتغالي جواو ألميدا. وحصد بوجاتشر القميص الأحمر برعاية «أدنوك»، بينما انتزع دراج جامبو فيزما الهولندي ديفيد ديكر، القميص الأخضر برعاية «اتصالات» المخصص للمتصدر بالنقاط، ونال بوجاتشر القميص الأبيض برعاية «نخيل» لأفضل دراج شاب، والفرنسي توني جالوبين القميص الأسود لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية «طيران أبوظبي». ونجح فريق الإمارات للمحترفين في حسم صدارة الفرق لمصلحته بعدما حل في المركز الأول بزمن قدره 72 ساعة و7 دقائق و44 ثانية، وبفارق خمس دقائق و10 ثوانٍ عن فريق كويك ستيب البلجيكي الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء فريق جامبو فيزما الهولندي في المركز الثالث.

وحسم دراج فريق لوتو سودال الأسترالي إيوان كاليب لقب المرحلة الأخيرة بعدما قطع مسافة السباق البالغة 147 كلم في زمن قدره ثلاث ساعات و18 دقيقة و29 ثانية، بينما حل ثانياً دراج فريق كويك ستيب الإيرلندي سام بينيت، وجاء في المركز الثالث دراج البحرين فيكتوريوس الألماني فيل باوهاوس. حضر مراسم تتويج الفائزين كل من: رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير الخييلي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، إلى جانب ممثل «أدنوك» ياسر سعيد المزروعي، وممثل «اتصالات» عمر محمد الشامسي، وممثل «نخيل» محمد القاسم، وممثل «طيران أبوظبي» الكابتن طيار السيد هاشم الهاشمي.

حارب: الإمارات كسبت التحدي في ظروف استثنائية

أعرب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، عن سعادته بنجاح النسخة الثالثة من الحدث الرياضي العالمي الذي ضم نخبة الدراجين من مختلف دول العالم الذين يمثلون 30 جنسية، مؤكداً أن الإمارات كسبت التحدي بتنظيم حدث عالمي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

وبارك حارب للقيادة الرشيدة الإنجاز الذي حققه فريق الإمارات بفوزه بالنسخة الثالثة من الطواف الدولي، مثمناً دعمها اللامحدود من أجل إنجاح الحدث الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الدولة، ودليلاً واضحاً على أنه لايزال هناك المزيد والمزيد من دولتنا الحبيبة لتبهر به العالم أجمع.

العواني: فخورون بنجاح النسخة الثالثة

هنأ الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، القيادة الرشيدة بإنجاز فريق الإمارات بفوزه بالنسخة الثالثة من «طواف الإمارات»، موجهاً الشكر إلى إدارة الفريق والدراجين والفنيين على ما حققوه باسم الوطن بعد منافسة قوية نجح الفريق خلالها في تصدر المشهد عقب المرحلة الثالثة. وأشاد العواني بكل الأطقم الإدارية والفنية والفرق الـ20 المشاركة في الطواف واللجان والشركاء والمتطوعين.

وقال العواني: «فخورون للغاية بنجاح النسخة الثالثة من الطواف الذي غطت مساراته معظم إمارات الدولة ومعالمها الحضارية والتراثية والجغرافية، وممتنون أيضاً لفريق الإمارات الذي برهن جدارته، وأصبح بين الكبار في العالم في هذه الرياضة».

اليبهوني: الإنجاز فاتحة خير لموسم حافل بالنجاحات

أهدى رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، مطر سهيل اليبهوني، الإنجاز والفوز بالنسخة الثالثة من طواف الإمارات إلى «القيادة الرشيدة» وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن تكرار التواجد على قمة فرق النخبة في هذه الرياضة ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير والاهتمام المتواصل.

وأضاف: «الهدف بالتأكيد كان الفوز بأول طواف هذا العام، وهذا الإنجاز الذي جاء بعد تصدر تادي بوجاتشر في المرحلة الثالثة، أكد أننا سنعمل على الحفاظ على صدارة الترتيب العام حتى النهاية، وهو ما تحقق بالفعل، وهذا اللقب لن يكون نهاية المطاف بل بداية لموسم بخوض التحديات والفوز بها في الاستحقاقات العالمية المقبلة للفريق».

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