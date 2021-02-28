الامارات | الروسي توغانوف يحرز لقب كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي توغانوف يحرز لقب كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق الفارس الروسي فلاديمير توغانوف على صهوة الجواد «سسبنس فلوريفال» بكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، وهي المرة الأولى التي يظفر فيها باللقب، حيث حقق الفوز خلال جولتين مؤهلتين لمنافسة الكأس، وليتوج عن جدارة بأرفع البطولات الدولية في الموسم، تصنيف ثلاث نجوم.

وأقيمت البطولة في نسختها العاشرة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية، وإسطبلات الشراع، وجرت فعاليات منافساتها على مدى أربعة أيام، واشتملت على ست منافسات دولية من فئة الثلاث نجوم، وبلغ إجمالي جوائزها 219.500 يورو، وتنافس فيها 85 فارساً وفارسة، من 16 دولة، بصحبتهم 163 خيلاً، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، ومنافسات دولية للفرسان الأشبال والناشئين.

شهد منافسة الختام وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والعديد من الشخصيات الأخرى. وفي أبرز النتائج أيضاً، انتزع الفارس محمد حمد الكربي، على صهوة الفرس «شانتال»، كأس الجائزة الكبرى المصغّرة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وأكمل الكربي التمايز في زمن بلغ (36.24) ثانية، ونال به الصدارة.

ونال الفارس الأردني حمزة الكسواني، والفرس «هابينس»، المركز الأول في المنافسة التي أقيمت من مرحلتين، خصوصاً من فئة الثلاث نجوم، وحصد الفارس عبدالله الكربي والجواد «كوراندو 11» المركز الأول في المنافسة الدولية الثانية للفرسان الناشئين (الجونيورز). وتوّج الفارس عمر المرزوقي مع الفرس «كورال بيتش» بالمركز الأول، في المنافسة الأولى (الجونيورز).

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