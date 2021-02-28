الامارات | المنتخب السعودي يلتقي نظيره الكويتي ودياً في الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يلتقي نظيره الكويتي ودياً في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، عن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين السعودي والكويتي، في 25 مارس المقبل بالرياض.

وذكر الاتحاد، عبر موقعه على الإنترنت، أن المباراة تأتي استعداداً للمواجهة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني في 30 مارس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد ثماني نقاط، بينما يتصدر المجموعة منتخب أوزبكستان برصيد تسع نقاط.

وتضم المجموعة، أيضاً، منتخبَيْ سنغافورة واليمن، إلى جانب منتخب فلسطين، الذي يحتل المركز الخامس الأخير برصيد أربع نقاط.

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