الامارات | كايل وميركو يتصدران اليوم الافتتاحي لـ «دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن كايل وميركو يتصدران اليوم الافتتاحي لـ «دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر، التي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي،

تصدر الأميركي كايل دال فئة الطيران الحر، بعد ملاحقة شرسة من منافسه الفرنسي دانكن موسون، فيما حل بالمركز الثالث نك ماكسويل.

وعلى صعيد الاستعراض بمصاحبة الموسيقى، انفرد بصدارة الطيارين الإيطالي ميركو كوسيسنا، وتبعه الأميركي كايل دال، ثم الفرنسي دانكن موسون ثالثاً.

من جانبه، قال مدير البطولة، طارق السعدي، في بيان صحافي: «إن البطولة ناجحة بكل المقاييس، لأسباب عدة، في مقدمتها: الالتزام التام للطيارين المشاركين بالبروتوكول الصحي، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي».

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