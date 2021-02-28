شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام ميدو مستشاراً فنياً لنادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إتمام الاتفاق مع أحمد حسام «ميدو» لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب».

كما تم الاتفاق مع «ميدو» على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسؤوليته الفنية.

وتولى «ميدو» عدة مناصب فنية سابقة في الجهاز الفني للزمالك في ولايتين، كذلك الإسماعيلي ووادي دجلة ومصر المقاصة والوحدة السعودي.