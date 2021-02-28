شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: أنتظر إشارة من منتخب مصر.. ومصطفى محمد نضج كرويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد إبراهيم، نجم فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه ينتظر مكالمة من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، أملاً في الانضمام لمعسكر الفراعنة القادم قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية: «كنت قريباً من الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال وجودي في مصر للمقاصة، وأجتهد كثيراً ولايزال لدي المزيد لأقدمه».

وواصل: «مشروع سيراميكا كليوباترا العملاق هو السبب وراء موافقتي على العرض في الصيف الماضي والمفاوضات لم تستغرق 24 ساعة».

وعن مصطفى محمد وتألقه في الدوري التركي بقميص جالاتا سراي، قال نجم الزمالك السابق: «مصطفى نضج كثيراً على المستوى الكروي وأتمنى أن يواصل ما يقدمه الآن في أوروبا».