شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكمًا للقاء الأهلي وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند اتحاد الكرة المصري إدارة لقاء الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها اليوم الأحد عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة للحكم الدولي محمود البنا، بمساعدة هاني عبد الفتاح، ورضا جبر، حكمين مساعدين، فضلا عن عباس حسن حكم رابع، ووائل فرحان حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعلن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

وضمت القائمة كلًا من: محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبدالمنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، على لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.

ويسعى فريق الاهلي حامل اللقب، لغسل أحزانه الأفريقية بعد الهزيمة امام سيمبا التنزاني ومواصلة تفوقه محليا بالفوز على طلائع الجيش. وتكشف «المصري اليوم» تاريخ مواجهات الأهلى مع طلائع الجيش حيث لعب الأهلي مع طلائع الجيش، 29 مباراة، بواقع 25 مباراة بالدوري، ومباراتين في كأس مصر. نجح النادي الأهلي في الفوز في 24 مباراة، مقابل التعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبي النادي الأهلى 64 هدفًا واهتزت شباكة ب 15 هدفًا.

ورغم اعتزال محمد أبوتريكة، منذ عدة مواسم إلا انه يتصدر قائمة هدافي المواجهات بين الناديين ب 8 أهداف، ويأتي عماد متعب في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، بفارق هدفين عن عبدالله السعيد، في حين سجل فلافيو ومحمد بركات 3 أهداف لكل منهما.

وكانت أول مباراة بين الفريقين كانت في الدور الأول موسم 2004-2005، وفاز الأهلي بهدف محمد بركات. أما آخر مباراة بين الفريقين، كانت في نهائي كأس مصر، وفاز الأهلي بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل الإيجابي 1-1.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، وأول تعادل بين الفريقين، كان دون أهداف في الدور الثاني موسم 2007-2008. وأكبر فوز حققه الأهلي كان 4-0، وتحقق مرتين في الدور الأول موسم 2006-2007، والدور الثاني موسم 2014-2015.