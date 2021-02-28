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أبوجريشة: الإسكندرية الأقرب لمباراة الأهلي والإسماعيلي ‏ولا توجد عداوة بين الناديين

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، إن ملعب الإسكندرية الرياضي هو الأقرب لاحتضان مباراة فريق الكرة بالنادي أمام الأهلي بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وأضاف أبوجريشة خلال تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد عداوة بين الأهلي والإسماعيلي كي لا تُقام المباراة بشكل طبيعي في ملعب الاسماعيلية».

وواصل:«احتياجات الفريق سيحدهها الجهاز الفني مع نهاية الموسم الجاري».

وأكمل أبوجريشة: «سعداء بعودة عبدالرحمن مجدي ودونجا للصفوف قبل مباراة الأهلي ونسعى للخروج من الكبوة التي نعيشها ووضعنا المؤسف في جدول ترتيب المسابقة».

وأوضح: «نعاني من اجهاد شديد واللاعبون خاضوا 4 مباريات خلال 11 يوماً فقط».

وأنهى تصريحاته مقدماً الشكر لجماهير الإسماعيلية على دعمها ومساندتها للفريق طول الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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