شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحتل عناوين الصحف التركية: «يقدم عرضًا جنونيًا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي الصحف التركية عقب تألقه في بلاد الأناضول خاصة بعد تسجيله هدفين في شباك فريق إيرزوروم سبور قاد بها فريقه لتحقيق الفوز في مباراة الجولة السابعة والعشرين للدوري التركي.

وقال موقع صحيفة aksam إن مصطفى محمد يقدم عرضا جنونيا في فنون كرة القدم بعد تألقه الملفت مع فريقه جالاتا سراي خلال المباريات السابقة ولقاء إيرزوروم الذي استطاع المهاجم المصري بمفرده أن يسجل هدفين ويقود فريقه لصدراة الدوري التركي.

أضاف التقرير التركي أن مهاجم الزمالك المعار للفريق التركي أصبح على أعتاب الدوري الإنجليزي سواء خلال نهاية الموسم الجاري أو المقبل سواء عن طريق كريستال بالاس الذي أبدى اهتمامه الشديد بضم مصطفى محمد خاصة بعد تسجيله هدف أو هدفين في كل لقاء.

وأكد التقرير أن مصطفى محمد يسير بأقصى سرعة للأمام داخل الدوري التركي ومن الممكن أن يتربع على عرش الهدافين خلال الفترة المقبلة حال استمراه بنفس الأداء المبهر.

وقال موقع صحيفة cumhuriyet إن مصطفى محمد يرمى شباك المنافسين في الدوري التركى بسهامه الذي أطلقها منذ قدومه لجالاتا سراي قادما من فريقه الزمالك المصري الذي أبدع معه خلال الفترات الماضية.

أضاف التقرير أن المهاجم المصري مصطفى محمد سدد الكرة مثل لكمة في هدفه الأول، وأن معدل ضربات هدفه الثاني كان أكثر من 200 كيلومتر.

ووصف التقرير المهاجم المصري، بـ «رامي سهام الأهرامات في بلاده»، في إشارة منها لطريقة احتفال مصطفى محمد بعد تسجيله الأهداف على طريقة سهم نادي الزمالك الذي تربى فيه وبدأ طريق الاحتراف من بوابة ميت عقبة.

وقال موقع صحيفة posta إن مصطفى محمد استطاع انتشال فريقه من لقاء إيزوروم خاصة وأن ملعب اللقاء كان على غير المستوى ولكن المهاجم المصري المبدع حقق المراد وقاد فريقه لفوز هام خلال منافسات الدوري التركي.

مصطفى محمد يحتل الصحف التركية

مصطفى محمد يحتل الصحف التركية

مصطفى محمد يحتل الصحف التركية

حافظ جالاتا سراي على تواجده في قمة ترتيب الدوري التركي بعد أن تغلب على فريق بلدية إيرزوروم سبور بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 26 من دوري السوبر ليج.

وحافظ فريق جالاتا سراي على سلسلة نتائجه المميزة في الدوري، فحقق اليوم فوزه الثامن على التوالي في أفضل سلسلة انتصارات للفريق في الدوري هذا الموسم، ليتربع على قمة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة.

وواصل المهاجم المصري مصطفى محمد تألقه اللافت منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفي الفريق في المباراة ليكون قد سجل 5 أهداف في الدوري التركي من خلال 5 مباريات بقميص الفريق.

وتسببت أهداف مصطفى محمد بشكل مباشر في حصد النادي التركي لـ 6 نقاط من بين النقاط الـ15 الأخيرة التي حصدها الفريق، وهو ما يظهر الإضافة الرهيبة التي يقدمها اللاعب الواعد البالغ من العمر 23 عامًا.

وشارك مصطفى لـ 86 دقيقة لعب ضد إيرزوروم سبور (استبدل في أخر 4 دقائق بالمهاجم الكولومبي المخضرم، راداميل فالكاو)، وسدد خلال تواجده بالملعب 3 تسديدات، ولمس الكرة في 24 مناسبة، وصنع فرصة للتهديف، وخاض 6 التحامات أرضية و5 التحامات هوائية، وافتك الكرة في 3 مناسبات، وسجل هدفي فريقه في المباراة ليقود فريقه نحو فوز جديد ويعزز من تواجد الفريق على قمة الترتيب.