شكرا لقرائتكم خبر نشوة عرقلة الهلال تغري النصر لهزيمة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتح النصر أبواب ملعبه (مرسول بارك) مجددا لاستقبال ضيفه أبها اليوم ضمن الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكله طموح في مواصلة حصد النقاط والعودة مجددا للمنافسة على حجز مقعد آسيوي، وذلك عندما يستضيف أبها بعد أن استضاف على الملعب ذاته الأسبوع الماضي نده التقليدي الهلال في الجولة الـ20 الماضية وفاز عليه 1/ 0.

ورغم تأخر مركزه في ترتيب فرق الدوري (السابع برصيد 28 نقطة)، يدخل النصر اللقاء بمعنويات عالية بعد إسقاط غريمه الهلال وتعطيل قطاره مما حفزه لاقتحام الجولات المقبلة بنية الفوز.

وسبق للنصر تحقيق الفوز في 8 مباريات، لكنه خسر مثلها وتعادل في 4 مباريات.

ويدرك مدرب النصر، الكرواتي ألين هورفات أهمية استقرار الفريق وعدم إحداث تغييرات عديدة خصوصا بعد تألق الفريق على ذات التشكيل الذي دخل به في ديربي العاصمة.

الطرف الثاني، فريق أبها، يود إلحاق النصر بجاره الهلال عندما تفوق عليه قبل جولتين. وعلى الرغم من خسارة الفريق أمام الرائد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، إلا أن أبها يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويقبع أبها في المركز الـ 13 الذي أقحمه ضمن دائرة الخطر، حيث يمتلك 24 نقطة.

ويرفع أبها شعار عدم الخسارة للمحافظة على التوازن وإدراك ما يمكن إدراكه في قادم الجولات.

يذكر أن الفريقين التقيا 5 مرات في دوري المحترفين، فاز أبها مرة، مقابل 3 انتصارات للنصر، فيما تعادلا في أول لقاء جمع بينهما في البطولة.