شكرا لقرائتكم خبر القادسية يخطط لاقتلاع مركز الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصطدم الاتحاد الباحث عن التعديل عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام الفيصلي بثلاثية بمستضيفه العنيد، فريق القادسية الذي لم يخسر منذ الجولة العاشرة، وذلك ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشعل فارق النقاط الثلاث لصالح الاتحاد، المباراة؛ حيث يأمل القادسية أن يتساوى رصيده مع ضيفه.

ويرغب صاحب الأرض في مواصلة حصد النقاط وعدم الخسارة على الرغم من تعادله في الجولة الماضية مع فريق الباطن 2/2 عندما يستضيف اللقاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدرك القادسية أن كسب النقاط الثلاث سيعزز حظوظه في المنافسه على المراكز الأربعة الأولى.

ويتمتع القادسية بقوة هجومية ضاربة، خاصة بعد عودة الكولومبي اسبيريا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة للعب إلى جانب، الثلاثي كارلوس اندريا وستانلي هوتاشي وخلفهما حسن العمري.

من جانبه، يعاني الاتحاد من غياب مؤثر يتمثل في صمام أمان الفريق، المصري أحمد حجاري الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وينتظر أن يزج المدير الفني فابيو كاريلي بالمدافع عمر هوساوي لتعويض غياب حجازي مما سيحدث إرباكا في خط ظهر الفريق.

كما يواصل رودريجيز غيابه عن الاتحاد للمباراة التاسعة على التوالي بسبب الإصابة.

ويحتل القادسية المركز السادس برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 32.