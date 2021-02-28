ضربة النصر تحفز الهلال لتجاوز الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الهلال القادم من خسارة أمام الند التقليدي النصر في قمة الجولة الـ20 الماضية، ضيفا ثقيلا على فريق الفتح، الباحث عن التعديل والخروج من أزمة المراكز المتأخرة بعد تلقيه الخسارة التاسعة أمام ضيفه الاتفاق بالجولة الماضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الفتح في التعويض والخروج من مناطق الخطر بسلم الدوري، بعد أن عمل خلال المرحلة الماضية على معالجة الأخطاء الدفاعيه كأبرز نقاط الضعف بمنظومة الفريق.

ويسعى المدير الفني للفتح البلجيكي يانييك فييرا، لتكثيف خط المنتصف وتأمين الجوانب الدفاعية والاعتماد على التحول السريع، معتمدا على عناصر مميزة كالمغربي مراد باتنا والبيروفي كويفا والجزائري سفيان بن دبكه والهولندي ميتشيل فريدي.

خسارة الفتح اليوم تعني استمرار معاناته، حيث ستكون العاشرة هذا الموسم.

أما الهلال فيريد نسيان خسارة الديربي والفوز من أجل تجديد حظوظ بقائه في دائرة المنافسة على اللقب.

وسيعمل على استغلال هشاشة وارتباك دفاعات الفتح من خلال تسجيل هدف مبكر.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للهلال البرازيلي روجيرو ميكالي، مبكرا بعبدالله الحمدان بجوار الفرنسي قوميز في خط المقدمة.

وسبق أن تقابل الهلال والفتح في 23 لقاء، فاز الهلال 18 مرة، مقابل فوزين للفتح، وتعادلا 3 مرات.