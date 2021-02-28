شكرا لقرائتكم خبر الرائد يطمح لزيادة آلام العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع الرائد إلى التحرر من مركزه المتأخر، (الـ 14 برصيد 22 نقطة) في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف فريق العين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، إلا أن المهمة التي تجري في إطار الجولة الـ21، قد لا تكون سهلة خاصة وأنها أمام فريق يطمح للهروب من المركز الأخير وتفادي الهبوط رغم تأزم موقفه. ويحتل العين المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

ويستدعي الرائد ذاكرة مباراة الدور الأول التي انتهت بهزيمته 0/ 1 ليكون ذلك حافزا في مواجهة اليوم وتذكر أن المباراة لن تكون أمام فريق سهل حتى وإن كان يحتل المركز الأخير.

في المقابل، يريد العين أن يخرج من بريدة فائزا لذلك سيلعب بطريقة هجومية.