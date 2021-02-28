ياسر ريان: نجلي يحلم بقيادة هجوم الأهلي والوصول لنادي المائة

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القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن نجله أحمد ياسر مهاجم الأهلي المعار لفريق سيراميكا، يحلم بقيادة هجوم الأهلي في المستقبل، والوصول لنادي المائة مع أساطير الكرة المصرية.

وتابع ياسر ريان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس2: "أحمد من نوعية اللاعيبة اللى بتحب تلعب، حابب يكون له دور، وخرج للإعارة حتى لا تضيع عليه فرصة المشاركة في الأولمبياد".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "نجلي تلقى العديد من العروض، ونغمة أن الضغوط في الأهلي تختلف عن أي ناد آخر غير منطقية لأنه من ناشئ الأهلي، وإذا خرج للاحتراف سيكون رقما صعبا في الخارج ومسيرة نفتخر بها كما نفتخر بموهبة مصطفى محمد".

وأضاف ريان بأن الكرة المصرية مليئة بالمواهب الهجومية، مثل ناصر منسي وعمرو جمال وحسام حسن ومصطفى محمد وأحمد ياسر، وسعيد بمستوى الهجوم الذي يخدم المنتخبات الوطنية في المستقبل.

وكشف أن أحمد ياسر كان يعود حزينا من تدريبات الأهلي؛ لأنه كان لديه شعور أكيد بعدم وجود دور له مع الفريق رغم أنه كان يحظى ببعض الوقت مع موسيماني.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى عملية جراحية اليوم، لتثبيت كسر في العظمة الزورقية لليد اليسرى.

وأشار طبيب الفريق إلى أن ريان سوف يخضع لراحة سلبية لمدة أسبوع، وبعدها سيتم تثبيت يده من خلال جبس وقائي أو دعامة، ويشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وشدد الدكتور فريد رضوان على أن أحمد ياسر ريان سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الزمالك، الذي سيقام في الحادي عشر من شهر مارس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.