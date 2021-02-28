شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجريشة: ليه منواجهش الأهلي في الإسماعيلية و4 مباريات في 11 يوما أرهقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلى، عن سبب عدم لعب مباراة الإسماعيلى مع النادى الأهلى على استاد الإسماعيلية بدلا من استاد الإسكندرية في ظل العلاقة الرائعة مع إدارة الأهلى الحالية.

وقال على أبو جريشة، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الجمهور متفهّم ما يمر به الفريق ومساند خاصة بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه أمام الزمالك وإنبى، والإسماعيلى في معسكر للم الشمل".

وأضاف على أبو جريشة: "خوض 4 مباريات في 11 يوما أثر على مجهود اللاعبين، والإسماعيلى يعانى من كثرة الغيابات وننتظر عودة اللاعبين، وسعداء بعودة دونجا وعبد الرحمن مجدى للفريق".

وأوضح فاكهة الكرة المصرية: "لا نفكر حاليا في الصفقات الجديد، وكل ما يشغلنا الآن إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية والابتعاد عن مناطق الهبوط والخروج من الكبوة ومؤخرة الدورى، واحتياجاتنا يحدد الجهاز الفني في آخر الموسم".

وعن مواجهة الأهلى، قال على أبو جريشة: "لماذا لا نلعب مباراتنا مع الأهلى في استاد الإسماعيلية بدلا من الإسكندرية خاصة أن علاقتنا بالأهلى جيدة جدا".

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.