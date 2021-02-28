شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم السبت 27 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، السبت 27 / 2 / 2021 ، العديد من الأحداث المهمة فى مختلف الأندية واتحاد الكرة، وعلى رأسها إعلان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

عودة الشحات وطاهر لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غداً

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

برنامج تأهيل لشيكابالا وحازم إمام فى جيم الزمالك

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادى على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

مصيلحي ممنوع من حضور مباريات الاتحاد السكندري لمدة شهر

بات محمد مصيلحي رئيس ورمز الاتحاد السكندري ممنوعا من حضور مباريات فريقه لمدة شهر بفرمان من فريق الأطباء المشرف على علاجه بعد الأزمة الطبية التى تعرض لها مؤخرا. أيمن أشرف مع عم حارث قبل مواجهة الأهلى وطلائع الجيش غداً.. صور دائماً ما يحفل عم حارث عامل غرفة الملابس فى النادى الأهلى باحترام وتقدير كبير من جانب جماهير الأهلى بصفة عامة، ولاعبى الفريق بشكل خاص، وهو الأمر الذى نلحظه فى ظهوره بصحبتهم بمناسبات عديدة، مثلما حصل مؤخراً حين حرص أيمن أشرف مدافع الفريق على الظهور معه من خلال صورتين عبر خاصية الاستورى على حسابه بموقع انستجرام.

كشف مصدر بمنتخب مصر أن شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، لن يكون ضمن قائمة المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، لافتا إلى أن الجهاز الفنى لا يرغب فى وجود أزمات بسبب هذا المركز، خاصة أنه من الصعب أن يجلس إكرامى على دكة البدلاء حال استدعائه، لذا فضل الجهاز الفنى استدعاء نفس الأسماء بجانب الاستعانة بعمر رضوان من المنتخب الأولمبى.

أعلن عبد الحليم على، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا للاعبين، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونشر نادر شوقي، وكيل اللاعبين، صورة لـ أحمد ريان من داخل المستشفى قبل إجراء العملية الجراحية عبر "ستوري" حسابه على موقع إنستجرام، وعلق قائلا، "سلامات يا ريان".

حرص أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها فى مشوار الفريق، وطالب أشرف وعبد الحليم اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الأفريقي مؤقتا، ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم فى تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.