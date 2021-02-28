إبراهيم فايق: مصطفى محمد رحلة صعود إعجازية بتحصل قدام عينيك

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامجه جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس، بالمستوى الذي يقدمه مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار لنادي جالاتا سراي التركي، ووصوله إلى الهدف السادس في 6 مباريات فقط.

وقال فايق: "مصطفى محمد رحلة صعود إعجازية بتحصل قدام عينيك وعنينا، تشعر أنه سليل عائلة حسام حسن وجمال عبد الحميد وعماد متعب وغيرهم من اللاعبين الهدافين في الكرة المصرية".

وأكد مقدم برنامج جمهور التالتة، بأن المدهش في مصطفى محمد هو الاستمرارية والشخصية والقتال لتحقيق حلمه، موضحا أن محمد صلاح فتح الباب على مصراعيه أمام النجوم للوصول للعالمية.

وواصل النجم المصرى مصطفى محمد تألقه فى الملاعب التركية، بعد تسجيله ثنائية فوز فريقه على ضيفه فريق إيرزوروم سبور فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

وتألق مصطفى محمد وسجل هدفى جالاتا سراى فى شباك إيرزوروم سبور خلال 8 دقائق فقط بالشوط الأول، إذ سجل الهدف الأول فى الدقيقة 38 من تسديدة زاحفة قوية بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفريق الخصم.

وعاد النجم المصرى ليسجل الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من تسديدة صاروخية فى شباك الفريق الضيف.

ورفع مصطفى محمد عدد أهدافه مع جالاتا سراى إلى 6 أهداف فى جميع المسابقات، منذ انضمامه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية من فريق الزمالك، منها 5 بالدوري التركي خلال 5 مباريات وهدف فى كأس تركيا.