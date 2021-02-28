شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي و الشمس فى الجولة الـ27 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ27 بدورى سيدات عمومى كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من، الشمس على هليوليدو 28/12، و6 أكتوبر على تشامبيون الرحاب 29/24، والجزيرة على مدينة نصر 49/20، والطيران على حلوان 38/26، والمعادى على هليوبوليس 28/27، والأهلى على سبورتنج 24/23 .

فيما تقام الجولة الـ28 يوم 5 مارس القادم بمواجهات بين كل من: الشمس مع الجزيرة و6 أكتوبر مع الطيران والزهور مع المعادى وهليوليدو مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سموحة وسبورتنج مع تشامبيون الرحاب ومدينة نصر مع الأهلى وهليوبوليس مع منوف .

ومن ناحية أخرى أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تصدر الزمالك جدول ترتيب المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 برصيد 22نقطة، يليه الأهلى بنفس الرصيد لفارق الأهداف.

أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد. 15.5 نقطة، ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1 و2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من: الاهلي مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.