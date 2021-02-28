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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم السبت 27 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة فى مختلف الأندية واتحاد الكرة، وعلى رأسها منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة ، على استاد الأهلي بالسلام.

 

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برنامج تأهيل لشيكابالا وحازم إمام فى جيم الزمالك

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادى على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

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كشف مصدر بمنتخب مصر أن شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، لن يكون ضمن قائمة المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، لافتا إلى أن الجهاز الفنى لا يرغب فى وجود أزمات بسبب هذا المركز، خاصة أنه من الصعب أن يجلس إكرامى على دكة البدلاء حال استدعائه، لذا فضل الجهاز الفنى استدعاء نفس الأسماء بجانب الاستعانة بعمر رضوان من المنتخب الأولمبى.

 

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أعلن عبد الحليم على، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس للاعبين، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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ونشر نادر شوقي، وكيل اللاعبين، صورة لـ أحمد ريان من داخل المستشفى قبل إجراء العملية الجراحية عبر "ستوري" حسابه على موقع إنستجرام، وعلق قائلا، "سلامات يا ريان".

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حرص أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها فى مشوار الفريق، وطالب أشرف وعبد الحليم اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الأفريقي مؤقتا، ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم فى تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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