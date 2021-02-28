شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنا حكما لمباراة الأهلي والطلائع وفرحان للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراتي الغد في الدوري المصري، حيث تجمع الأولى بين أسوان مع البنك الأهلي، بينما تقام الثانية بين الأهلي وطلائع الجيش.

واختارت اللجنة الحكم محمود بسيونى لمباراة أسوان والبنك الأهلى ومعه خالد السيد ومحمد مجدى مساعدان ومحمد على كامل حكم رابع، وطارق مجدى حكم فيديو وحسنى سلطان حكم مساعد فيديو.

بينما اختارت اللجنة الحكم الدولى محمود البنا لمباراة الأهلى والطلائع، ومعه هانى عبد الفتاح ورضا جبر مساعدان، وعباس حسن حكم رابع، والحكم وائل فرحان للفيديو ومصطفى عثمان مساعد فيديو.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

وضمت قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.