شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنا حكما لمباراة الأهلي والطلائع وفرحان للفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراتي الغد في الدوري المصري، حيث تجمع الأولى بين أسوان مع البنك الأهلي، بينما تقام الثانية بين الأهلي وطلائع الجيش.
واختارت اللجنة الحكم محمود بسيونى لمباراة أسوان والبنك الأهلى ومعه خالد السيد ومحمد مجدى مساعدان ومحمد على كامل حكم رابع، وطارق مجدى حكم فيديو وحسنى سلطان حكم مساعد فيديو.
بينما اختارت اللجنة الحكم الدولى محمود البنا لمباراة الأهلى والطلائع، ومعه هانى عبد الفتاح ورضا جبر مساعدان، وعباس حسن حكم رابع، والحكم وائل فرحان للفيديو ومصطفى عثمان مساعد فيديو.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.
وضمت قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.
وعقد بيتسو موسيماني جلسة منفردة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش، واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجى لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر فى حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب للمشاركة فى المران عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الكتف.
وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
وتحدث موسيمانى مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدورى.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي والسلام»، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.