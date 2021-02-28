شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تبعد خالد جلال عن قيادة البنك فى مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تأكد غياب خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن مواجهة أسوان، غدا الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ويقود الفريق خلال المباراة أمير عزمي مجاهد، المدرب العام، ويعاونه كل من: وائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق.
عاد الثلاثى التونسى محمد مثناني وأحمد علي والبوركينى محمد كوفي لاعبو فريق البنك الاهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب خضوعهم للاختبار الطبي، كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة.
واقترب محمد فخرى، صانع ألعاب فريق البنك الأهلي المعار من الأهلي، من العودة لتشكيل الفريق من قِبَل الجهاز الفني.