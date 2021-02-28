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كورونا تبعد خالد جلال عن قيادة البنك فى مواجهة أسوان

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القاهرة - سامية سيد -  

تأكد غياب خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن مواجهة أسوان، غدا الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

 

ويقود الفريق خلال المباراة أمير عزمي مجاهد، المدرب العام، ويعاونه كل من: وائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق.

عاد الثلاثى التونسى محمد مثناني وأحمد علي والبوركينى محمد كوفي لاعبو فريق البنك الاهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب خضوعهم للاختبار الطبي، كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة.

واقترب محمد فخرى، صانع ألعاب فريق البنك الأهلي المعار من الأهلي، من العودة لتشكيل الفريق من قِبَل الجهاز الفني.

البنك الأهلى يحتل المركز الخامس عشر برصيد  10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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