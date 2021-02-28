شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تبعد خالد جلال عن قيادة البنك فى مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن مواجهة أسوان، غدا الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويقود الفريق خلال المباراة أمير عزمي مجاهد، المدرب العام، ويعاونه كل من: وائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق.