شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يلحق بمباراة الزمالك بعد تثبيت كسر اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى عملية جراحية اليوم، لتثبيت كسر في العظمة الزورقية لليد اليسرى.
وخطف أحمد ياسر ريان الأنظار، بعدما سحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدوري المصري منذ رحيله عن الأهلي 10 يناير الماضي بتسجيله 7 أهداف مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة.
وارتقى أحمد ياسر ريان إلى وصافة هدافى الدوري برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثنائية في تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدى التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2.
ويعد أحمد ياسر أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء وينتمى لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.