شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يلحق بمباراة الزمالك بعد تثبيت كسر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى عملية جراحية اليوم، لتثبيت كسر في العظمة الزورقية لليد اليسرى.

وأشار طبيب الفريق إلى أن أحمد ياسر ريان سوف يخضع لراحة سلبية لمدة أسبوع، وبعدها سيتم تثبيت يده من خلال جبس وقائي أو دعامة، ويشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.