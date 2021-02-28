شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لبيراميدز يلجأ لسيراميكا لدراسة المصري قبل مباراة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ الأرجنتينى ردولفو أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمباراة المصرى الأخيرة التى خاضها ضد نظيره سيراميكا، من أجل دراسة الفريق البورسعيدى قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص أروابارينا على الاستعانة بمواجهة المصرى وسيراميكا، من أجل الوقوف على مفاتيح لعب فريق المصرى، ونقاط القوة والضعف فى صفوفه والعمل على غلق المساحات أمام عناصره الخطيرة، مع استغلال الثغرات التى قد تسهل مهمته فى تحقيق الفوز.

وعقد المدير الفنى لبيراميدز جلسة فنية مع لاعبى فريقه شرح خلالها بعض النقاط والأخطاء التى ارتكبوها خلال مواجهة فريق الجونة يوم الخميس الماضى، والتى أدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

بيراميدز حقق 4 انتصارات بالدوري فقط، وكانت على حساب سيراميكا والمقاولون العرب والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وتعادل مع الأهلى والزمالك والجونة والبنك الأهلى وسموحة والاسماعيلى ووادى دجلة وخسر من إنبى والاتحاد السكندري وسجل 16 هدفا فى 13 مباراة وتلقت شباكه 13 هدفا بواقع هدف فى كل مباراة.