شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يفوز بذهبية تجديف الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المنتخب المصري لرياضة التجديف في الحصول على مراكز متقدمة ضمن منافسات بطولة العالم في التجديف للصالات (الإرجوميتر) والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من 23 وحتى 27 من شهر فبراير الحالي.

وأقيمت البطولة افتراضيًا عن طريق استخدام تقنية البث الحي بالفيديو على موقع الاتحاد الدولي للتجديف.

وحصلت اللاعبات إيمان حسن الشرقاوي وآمنة مجدي ودارين محمود وسارة ظافر على المركز الأول في سباق التتابع للسيدات.

وتوجت اللاعبة سارة ظافر بذهبية سباق الأنسات تحت 19 سنة، وحصلت غادة ندا على فضية سباق الساعة سيدات، وفازت سلمى عبدالرحمن ببرونزية سباق الآنسات تحت 23 سنة، وحصلت هدى فهمي على المركز السابع.

وحصل أدهم محجوب على فضية سباق الشباب تحت 23 سنة، كما حصل عبدالخالق البنا على المركز الرابع في سباق 2000 متر رجال.

كما حصل كل من عبدالخالق البنا ومحمد الحسيني وإيمان حسن الشرقاوي وسارة ظافر على المركز الثاني في سباق العمومي مختلط.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر شارك في هذه البطولة من خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة والتي أقيمت نوفمبر الماضي في المركز الأوليمبي بالمعادي.

ويذكر أنها المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على مراكز متقدمة في بطولة العالم للتجديف الصالات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وعبدالرحمن حاتم إداري المنتخب، وسامح عبدالعزيز وعمرو رجائي مدربا المنتخب الوطني.