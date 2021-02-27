شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يسعى لتجهز دونجا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح الشديد داخل فريق الإسماعيلي عقب شفاء محمود دونجا من فيروس كورونا خاصة قبل مواجهة فريق الأهلي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل عقب لقاء المارد الأحمر أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن دراجان يوفيتش مدرب الإسماعيلي أنه سيمنح فرصة المشاركة أمام دونجا خلال لقاء وادي دجلة المقبل المقرر إقامته الجمعة المقبل حتى يكون جاهزا بقوة خلال مباراة الأهلي التي يكون لها طبع خاص للفريقين من الناحية الفنية والجماهيرية.

وكان الجهاز الطبي للإسماعيلي أعلن غياب اللاعب الصاعد مدحت فقوسة عن معسكر العين السخنة، يرجع لإصابته بنزلة برد حادة. وفضل الجهاز الطبي، استبعاد اللاعب لحين تعافيه بصورة تامة، مع خضوعه للراحة، من أجل التخلص من آثار نزلة البرد.

وكان الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى كشف أسباب غياب محمد صبحي حارس المرمى عن معسكر السخنة وقال، اللاعب خضع للأشعة والتى أثبتت معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية.

وأضاف: قائد الفريق يخضع حاليا لجلسات تأهيل بأحد المراكز الطبية بالقاهرة وفضل الجهاز الفنى استكماله التأهيل على أن يعود لصفوف الفريق عقب انقضاء المعسكر. وعن موقف باهر المحمدى أجاب قائلا: المدافع الدولي يواصل التأهيل وسيكون جاهزا للتدريبات منتصف مارس القادم.

وأتم حديثه: محمود البدري الظهير الأيسر أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبى بنجاح بينما يؤدي أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه العلاجي بشكل منتظم.

واستبعد البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني لنادي الإسماعيلي عدة لاعبين من معسكر تدريبي يخوضه الفريق بداية من أمس الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري المصري الممتاز يوم 10 مار المقبل.

وخرج من القائمة محمد صبحي حارس المرمى، الذي فضل البقاء في الإسماعيلية لاستمرار إصابته في العضلة الخلفية ومحمود عبدالعاطي «دونجا» لإصابته بفيروس كورونا، كما غاب بعض المصابين للتأهيل مثل أحمد أيمن وباهر المحمدي ومحمود البدري.

واستعان يوفيتش بعدة وجوه جديدة، مثل الحارس الصاعد كمال السيد ومحمد عبدالسميع ومحمد الضرف وعمر هنيدي ومحمد مصيلحي. الدفاع: مصطفى زناري – محمد عمار – محمد هاشم – مروان الصحراوي – أحمد فتحي كاستيلو – محمد مصيلحي – عمر هنيدي – عبدالله جمعة – حسين السيد – رضوان شريفي.

الوسط: نادر رمضان – محمد بيومي – عماد حمدي – عمر الوحش – محمد حسن – محمد الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – أحمد مدبولي – زياد طارق – أحمد مصطفى – عبدالرحمن مجدي – محمد عبدالسميع.

الهجوم: آري بابل – شكري نجيب – محمد الشامي – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف.

وقرر عماد سليمان عضو لجنة الكرة والمشرف على فريق الإسماعيلي منع التصريحات الإعلامية للاعبي الفريق والجهاز الفني خلال فترة المعسكر.