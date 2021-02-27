شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا محمد: التتويج بكأس مصر خطوة نحو حصد الأهلي لكل الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، بنتيجة 82-80.

وأضافت ثريا أن الفريق خاض المباراة بشكل جيد منذ البداية، أمام منافس قوي يضم عناصر متميزة في مختلف المراكز، مؤكدة أن الفريق لديه طموح في حسم البطولة لتكون دافعًا قويًّا للفوز بجميع البطولات القادمة.

وقالت ثريا إن فريق الأهلي يسير بخطى ثابتة بعد التتويج بثاني ألقاب الموسم بعد الفوز بالسوبر، مشيرة إلى أن عودة المصابين للفريق تمثل إضافة قوية للفريق في المنافسات المقبلة.

واختتمت لاعبة الأهلي حديثها بالتأكيد أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة على هاشم تمثلت في ضرورة التحلي بروح الأهلي للعودة في النتيجة وتحقيق الكأس، وهو ما حدث، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

يذكر أن سيدات الأهلي تمكن من التتويج بلقب بطولة السوبر في افتتاح منافسات الموسم الجاري على حساب هليوبوليس، قبل أن يحصد لقب كأس مصر على حساب سبورتنج مساء اليوم.