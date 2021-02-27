شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عمرو: روح الأهلي كلمة السر في التتويج بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت دينا عمرو، قائدة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادتها بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر بعد التغلب على فريق سبورتنج، بنتيجة 82-80، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم.

وأضافت دينا أن الروح القتالية التي تحلّى بها الفريق كانت كلمة السر في العودة بالنتيجة، وتحقيق الفوز في المباراة، خصوصًا بعد رؤية كأس البطولة في منصة التتويج، الأمر الذي كان بمثابة أكبر حافز للاعبات من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.

وأّكدت دينا أن الفريق تغلب على الصعوبات التي واجهته على مدى الموسم، خصوصًا الإصابات التي ضربت عددًا من العناصر الرئيسية إلا أن الأهلي دائمًا بمن حضر.

وتعهدت عمرو بعدم التفريط في أي بطولة هذا الموسم، وأن الفريق جاهز للمنافسة على بطولة الدوري، والمرتبط، والبطولة الإفريقية.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تمكن من تحقيق فوز مثير في مباراة ماراثونية على حساب سبورتنج بنتيجة 82-80، بعد اللجوء لوقت إضافي بعد انتهاء الفترة الرابعة بنتيجة التعادل 72-72.