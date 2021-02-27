شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يكشف سر تتويج سيدات السلة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر علي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد التغلب على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 82-80.

وأضاف هاشم أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأشار هاشم إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال المباراة، خصوصًا في اللحظات الأخيرة ليتمكن الفريق من حسم اللقب، مشددًا على أن الفريق يستحق التتويج البطولة بعدما نجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب.

وتابع المدير الفني أن الحصول على البطولة يعد إنجازًا كبيرًا. مضيفا أن الفريق لن يتنازل عن التتويج بكل البطولات هذا الموسم، خصوصًا أنه يتصدر بطولة الدوري.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا جبارًا مع الفريق هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لسيدات السلة قد توج بلقب بطولة السوبر المصري بعدما تغلب على هليوبوليس بنتيجة 92-64 في مستهل الموسم الجاري.