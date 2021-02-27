شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: عقوبة إيقافي غير موجودة باللائحة.. وسأكشف كل شئ بالمستندات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أصداء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري واللجنة المنظمة لمونديال اليد، تخطف الأضواء وتحظى باهتمام محلي ودولي كبير.

منذ أيام وصل بيان الاتحاد الدولي التفسيري للقرار، ومن جانبه أصدر هشام نصر بيانًا رسميًا تعليقًا على بيان الاتحاد الدولي.

وجاء نص البيان كالتالي: «ببساطة القصة أكبر من إيقاف هشام نصر كشخص حقق نتائج جيدة وحلق باللعبة الشعبية الثانية في سماء العالمية، وإنما هي اغتيال لأحلام مصرية وطموحات بلغت عنان السماء، ومحاولة سرقة إنجاز مصري وقفت خلفه الدولة المصرية بكل طاقتها وبذلت في سبيله الغالي والنفيس من أجل أن ننجح فيما فشل فيه الآخرون بعدما أحضرنا لقب بطولة العالم للناڜئين لمصر وبرونزية الشباب وبطولة أفريقيا مع تنظيم رائع لمونديال استثنائي أبهر العالم».

وأضاف نصر في بيانه، أن بيان الاتحاد الدولي بنى حيثياته على لائحة لا تتضمن في الأصل الإيقاف لمدة عام بعد ترجمتها والأغرب أنه تم تفصيل عقابي على لائحة الاتحاد الدولي على الرغم أن للبطولة لائحة استثنائية كونها تأتي في زمن كورونا الاستثنائي وتنص اللائحة على التالي:

على المشاركين في النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد الخضوع التام للالتزامات الموضوعة في خطة الإجراءات الطبية الاحترازية لمرض كوفيد 19 وأيضا القواعد الإرشادية للمسابقة خلال فترة إقامتهم.. وعدم اتباع أي من الالتزامات الموضوعة في خطة الإجراءات الطبية الاحترازية لمرض كوفيد 19 وأيضا القواعد الإرشادية للمسابقة خلال فترة إقامتهم وإلا ستؤدي المخالفة إلى عقوبات تنفذها لجنة الإنضباط: أولا التحذير.. ثانيا الغرامة.. ثالثا تعليق مؤقت.. رابعا خسارة نقاط.. وخامسا الاستبعاد من البطولة.

وأكمل البيان: «وحتى لا أطيل فإن نص عقوبة الإيقاف لمدة عام ليست موجودة من الأساس ومن هنا فالعقوبة باطلة من وجهة نظر القانونين.. ولن أتحدث عن أسباب غريبة أو كواليس لا ينبغي أن نتطرق لها الآن ولها وقتها ولا يشغلني تواجدي في المنصب لأني أولا وأخيرا خادم لبلادي.. وأهم ما يقلقني موضوعين أولهما أخشى محاولة سرقة الإنجاز المصري الذي أبهر العالم لأن ببساطه إيقاف رئيس اللجنة المنظمة والتشهير به بتهمة مخالفة القواعد هي إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الدولي هو من نظم وليس الدولة المصرية.. كما أن هناك من يحاول نسب النجاح التنظيمي بشكل مباشر للاتحاد الدولي أمر مرفوض تماما.. والرد سهل جدا.. لو الاتحاد الدولي هو صاحب التنظيم لماذا أجل كل أو معظم مسابقاته الدولية بسبب الكورونا».

ومن هنا أسجل للتاريخ: مصر نجحت باقتدار أبهر العالم وتحملت المستحيل ولو لا قدر الله كانت وقعت «كارثة» ونحن ننظم في ظروف استثنائية شديدة الصعوبة في وباء عالمي كنا أول من سيتحملها أما الآن وبعد النجاح المبهر يتم استثمار ذلك بشكل سيئ جدا ربما لأغراض انتخابية أو غير ذلك لا أعرف.

وتابع هشام نصر في بيانه: «وللتأكيد على أن كل ما يحدث غريب جدا، ويشوه الإنجاز، يكفي صورة رئيس الاتحاد المصري وهي تزين موقع الاتحاد الدولي مع خبر إيقافه، ولا أدري مع ذلك هل هو استعراض قوى أم تأكيد على معاني أخرى؟!.. ولماذا الحديث عن اختراقات وكلام من هذا القبيل يتناولها الإعلام العالمي رغم أننا نجحنا بالفعل وصفق العالم أجمع لنا.. والأغرب أنني من خلال مراجعة هادئه للكواليس أعود لكلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي وجه كل كلمات شكره للاتحاد الدولي فقط بعد كلمة (معدلة).. وأكرر معدلة ؟! تم إرسالها بعدما أوحى إليه البعض أن الاتحاد الدولي صاحب الفضل في كل شئ والتي جاء نصها على النحو التالي بعد ترجمتها: الآن وحيث أن بطولة العالم لكرة اليد وصلت إلى الختام فأننى أرغب في تهنئه الاتحاد الدولى تحت القياده العظيمه لدكتور حسن مصطفى للتنظيم الرائع والتى جعلت رياضة كرة اليد تسطع بين الرياضات.. الاتحاد الدولى، قام بأداء رائع وقام بتكوين الفقاعه لأكثر من ٣ آلاف شخص وقام بعمل كل الاختبارات السريعة والحديثة وبذلك فإن الاتحاد الدولى قد وضع نموذجا للتنظيم يحتذى به في خلال الوباء ويعطى الحركه الأولمبية الثقه في إمكانية تنظيم أحداث رياضية عالمية في ظل الظروف الصعبة الحالية بطريقه صحيه وسليمه.. أوجه شكرى للاتحاد الدولى على الشجاعة العظيمة وسوف نستفيد من هذه التجربة في تنظيم دوره الألعاب الأولمبية في طوكيو».

واختتم نصر بيانه: «هناك كواليس سوف تكشف في القريب العاجل بالمستندات ردا على كل ماحدث وأن في النهاية هشام نصر خادم لوطنه وجاهز للعودة إلى صفوف الجماهير المهم المنتخب والمونديال يعبران عبور آمن من الأزمة بإذن الله».