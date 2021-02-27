شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد بعد تسجيل ثنائية في إيرزوروم: السهم لن يتوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي والمعار من نادي الزمالك سعادته بفوز فريقه اليوم في الدوري التركي على نظيره إيرزوروم سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وقال مصطفى محمد إنه سعيد بمواصلة تألقه مع فريقه الجديد، بعدما أحرز ثنائية اليوم في مرمي المنافس.

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وكتب مصطفى محمد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعمل بجد طوال الوقت حتى لا يتوقف السهم».

يذكر أن مصطفى محمد ظل يحتفل بأهدافه مع جالاتا سراي بنفس الطريقة التي كان يحتفل بها بأهدافه في الزمالك بإطلاق سهم شعار نادي الزمالك الرسمي.