الدوري الإسباني: الافيس على مشارف منطقة الهبوط بعد الخسارة أمام اوساسونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة 25 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، حقق فريق ​أوساسونا​ فوزا صعبا على ​ديبورتيفو ألافيس​ بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب مينديزوروزا.



وقد خيّم التعادل السلبي 0-0 على مجريات الشوط الأول، ومعظم الشوط الثاني، حتى نجح اللاعب إنريكي بارخا في خطف هدف الفوز لفريق أوساسونا في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز صعد أوساسونا إلى المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، بينما يقع ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر بفارق مركز واحد عن منطقة الهبوط وبرصيد 22 نقطة.